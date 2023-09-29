Джошуа дал согласие на поединок с Чжилэем в Китае

Спортивный промоутер, представляющий интересы экс-чемпиона мира по боксу в тяжелом весе сообщил об готовности британца провести бой св Китае.

«Бой Энтони и Уайлдера должен состояться весной 2024-го. Но до этого поединка довольно много времени, так что Энтони успеет подраться в декабре. Если речь идет о громком бое в Китае, то Джошуа готов встретиться с Чжилэем»

Энтони Джошуа в последний раз выходил на ринг 12 августа. Тогда он нокаутировал в седьмом раунде Роберта Хелениуса. Ранее в апреле этого года британец одолел по очкам Джермейна Франклина.

Всего в активе «Эй-Джея» 26 побед и 3 проигрыша на профессиональном ринге. У Чжана Чжилэя 26 выигранных поединков, одна ничья и одно поражение в карьере.