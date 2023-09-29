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    Джошуа дал согласие на поединок с Чжилэем в Китае

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Роберт Хелениус Энтони Джошуа Эдди Хирн
    Спортивный промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы экс-чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Энтони Джошуа, сообщил об готовности британца провести бой с Чжаном Чжилэем в Китае.

    Энтони Джошуа (справа)
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    Энтони Джошуа (справа)

    «Бой Энтони и Уайлдера должен состояться весной 2024-го. Но до этого поединка довольно много времени, так что Энтони успеет подраться в декабре. Если речь идет о громком бое в Китае, то Джошуа готов встретиться с Чжилэем»

    Энтони Джошуа в последний раз выходил на ринг 12 августа. Тогда он нокаутировал в седьмом раунде Роберта Хелениуса. Ранее в апреле этого года британец одолел по очкам Джермейна Франклина.

    Всего в активе «Эй-Джея» 26 побед и 3 проигрыша на профессиональном ринге. У Чжана Чжилэя 26 выигранных поединков, одна ничья и одно поражение в карьере.

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