ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафаэль ФизиевФизиев проиграл второй бой за год. «Атаману» не видать титульника с Махачевым
    Все новости спорта

    Фьюри: Подерусь с Усиком, только если мне хорошо заплатят

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Александр Усик
    Непобежденный британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри рассказал, в каком случае он согласится на поединок за звание абсолютного чемпиона мира против Александра Усика.

    Тайсон Фьюри
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тайсон Фьюри

    «Я знаю, что фанаты давно ждут нашего боя. Мы встретимся в ринге при одном условии. Я готов подраться с Усиком, только если мне хорошо заплатят»

    Изначально поединок Усика и Фьюри должен был состояться в апреле этого года. Однако тогда встреча сорвалась из-за разногласия команд боксеров в распределении гонораров.

    Тайсону сейчас принадлежит титул в тяжелом весе по версии WBC. У Усика на руках остальные 3 пояса. Как и британец, Александр никому не проигрывал в профессиональной карьере. На его счету 21 победа.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отберет ли «Севилья» очки у «Барселоны»?
  • «Барселона» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • Кто прервет свою неудачную серию?
  • «Ростов» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Команды не смогут выявить сильнейшего в Лиссабоне
  • «Бенфика» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 3.63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.78
  • Экспресс дня 29 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Барселона — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ростов — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.63
  • Прогноз на матч Бенфика — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.76
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Монако — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Лейпциг — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милан — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры