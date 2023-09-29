Фьюри: Подерусь с Усиком, только если мне хорошо заплатят

Непобежденный британский боксер-тяжеловес рассказал , в каком случае он согласится на поединок за звание абсолютного чемпиона мира против

«Я знаю, что фанаты давно ждут нашего боя. Мы встретимся в ринге при одном условии. Я готов подраться с Усиком, только если мне хорошо заплатят»

Изначально поединок Усика и Фьюри должен был состояться в апреле этого года. Однако тогда встреча сорвалась из-за разногласия команд боксеров в распределении гонораров.

Тайсону сейчас принадлежит титул в тяжелом весе по версии WBC. У Усика на руках остальные 3 пояса. Как и британец, Александр никому не проигрывал в профессиональной карьере. На его счету 21 победа.