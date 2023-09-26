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    Генри Сехудо: Ковингтон отберет титул у Эдвардса

    Бокс/ММА ММА UFC Леон Эдвардс Камару Усман Колби Ковингтон Генри Сехудо Хорхе Масвидаль
    Бывший обладатель двух поясов UFC Генри Сехудо считает, что Колби Ковингтон станет новым чемпионом промоушена в полусреднем дивизионе.

    Генри Сехудо
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    Генри Сехудо

    «Леон является идеальным соперником для Колби. У Ковингтона очень скучный стиль. Он постоянно борется: хватает соперника за ноги и валит его на землю. Едва ли Эдвардс справится с таким противником. Ковингтон отберет титул у него и станет новым чемпионом UFC в полусреднем весе»

    Ковингтон является вторым номером рейтинга в полусреднем весе. К титульному поединку с Эдвардсом «Хаос» подходит после победы судейским решением над Хорхе Масвидалем.

    Леон в предыдущем бою защитил титул чемпиона в дивизионе до 77,1 кг, победив в реванше по очкам Камару Усмана. Бой Эдвардса против Ковингтона состоится на турнире UFC 296. Для Леона это будет вторая защита пояса.

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