Генри Сехудо: Ковингтон отберет титул у Эдвардса

Бывший обладатель двух поясов UFC считает , чтостанет новым чемпионом промоушена в полусреднем дивизионе.

«Леон является идеальным соперником для Колби. У Ковингтона очень скучный стиль. Он постоянно борется: хватает соперника за ноги и валит его на землю. Едва ли Эдвардс справится с таким противником. Ковингтон отберет титул у него и станет новым чемпионом UFC в полусреднем весе»

Ковингтон является вторым номером рейтинга в полусреднем весе. К титульному поединку с Эдвардсом «Хаос» подходит после победы судейским решением над Хорхе Масвидалем.

Леон в предыдущем бою защитил титул чемпиона в дивизионе до 77,1 кг, победив в реванше по очкам Камару Усмана. Бой Эдвардса против Ковингтона состоится на турнире UFC 296. Для Леона это будет вторая защита пояса.