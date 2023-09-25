Уоррен: Чжилэю хватит одного удара, чтобы финишировать Джошуа

Спортивный промоутерв соцсетях назвал своего фаворита в боксерском поединке в тяжелом весе между

«Джошуа откажется от этого поединка. Он не станет рисковать репутацией в бою с таким соперником. Чжилэю хватит одного удара, чтобы финишировать Джошуа»

Чжан Чжилэй является временным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO. В последнем бою он одолел нокаутом в третьем раунде Джо Джойса. Джошуа в предыдущем поединке финишировал Роберта Хелениуса.

Напомним, что ранее британский тяжеловес был чемпионом мира по трем версиям. В своем следующем бою Энтони хочет подраться с Деонтеем Уайлдером.