Вудли: Я не хотел драться со слабаками, вроде Макгрегора и Сен-Пьера

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе рассказал , почему ему были не интересны поединки с

«Я не хотел драться со слабаками, вроде Макгрегора и Сен-Пьера. Тоже самое скажу и про братьев Диас. Это легкие соперники для меня. А чтобы стать лучшим, нужно драться с сильнейшими бойцами»

Вудли завоевал титул в полусреднем весе в июле 2016 года после победы нокаутом в первом раунде над Робби Лоулером. Далее он провел 3 удачных защиты пояса и один раз подрался вничью со Стивеном Томпсоном.

Тайрон покинул UFC в марте 2021 года после досрочного поражения от Висенте Люке. Всего на счету 41-летнего американца 19 побед, 7 проигрышей и одна ничья в ММА.