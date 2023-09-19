Юбенк высоко оценил свои шансы в бою против «Канело»

Британский профессиональный боксерназвал себя одним из самых трудных соперников для абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе

«Он заработал себе репутацию истребителя британцев. Но я выступлю в этом бою гораздо лучше своих соотечественников. Я не буду стоять на одном месте и не сдамся без боя»

Юбенк является бывшим обладателем временного титула в среднем весе по версии WBA. Всего на счету Криса 33 победы и 3 поражения на профессиональном ринге.

В последнем поединке британец одолел в реванше Лиама Смита нокаутом в десятом раунде. Сейчас Юбенк занимает третью строчку в рейтинге среднего дивизиона по версии WBC.