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    Юбенк высоко оценил свои шансы в бою против «Канело»

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Сауль Альварес
    Британский профессиональный боксер Крис Юбенк назвал себя одним из самых трудных соперников для абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса.

    Сауль Альварес
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    Сауль Альварес

    «Он заработал себе репутацию истребителя британцев. Но я выступлю в этом бою гораздо лучше своих соотечественников. Я не буду стоять на одном месте и не сдамся без боя»

    Юбенк является бывшим обладателем временного титула в среднем весе по версии WBA. Всего на счету Криса 33 победы и 3 поражения на профессиональном ринге.

    В последнем поединке британец одолел в реванше Лиама Смита нокаутом в десятом раунде. Сейчас Юбенк занимает третью строчку в рейтинге среднего дивизиона по версии WBC.

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