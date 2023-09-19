Чжилэй рассказал, за счет чего победит Джойса в реванше

Временный чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO рассказал , за счет чего он собирается победить в ответном поединке

«Джойс практически не двигает головой во время боя и не режит углы. Это облегчает мне задачу попасть по нему. Единственное, что есть у Джо — его удар. Но он не настолько сильный, как я ожидал»

В апреле этого года Чжан одолел Джо Джойса техническим нокаутом в шестом раунде, нанеся британцу первое поражение в профессиональной карьере.

У Чжилэя 25 побед, одна ничья и один проигрыш на ринге. После реванша с Джойсом китайский боксер хочет подраться за титул WBC против Тайсона Фьюри.