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    Чжилэй рассказал, за счет чего победит Джойса в реванше

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Джо Джойс
    Временный чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO Чжан Чжилэй рассказал, за счет чего он собирается победить в ответном поединке Джо Джойса.

    Чжан Чжилэй
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    Чжан Чжилэй

    «Джойс практически не двигает головой во время боя и не режит углы. Это облегчает мне задачу попасть по нему. Единственное, что есть у Джо — его удар. Но он не настолько сильный, как я ожидал»

    В апреле этого года Чжан одолел Джо Джойса техническим нокаутом в шестом раунде, нанеся британцу первое поражение в профессиональной карьере.

    У Чжилэя 25 побед, одна ничья и один проигрыш на ринге. После реванша с Джойсом китайский боксер хочет подраться за титул WBC против Тайсона Фьюри.

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