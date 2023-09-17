Карл Фроч: Головкин нокаутирует Юбенка

Крис Юбенк Фото: globallookpress.com
«Головкину уже 41 год, но он до сих пор в великолепной форме. Я не думаю, что разниц в возрасте даст Крису какое-либо преимущество. Если "GGG" попадет по нему, то бой закончится. Головкин нокаутирует Юбенка»
Крис Юбенк 2 сентября удосрочил в реванше Лиама Смита в десятом раунде в рамках рейтингового поединка в среднем весе. По окончании того боя британец бросил вызов Геннадию Головкину.
Казахстанец ранее был чемпионом мира в весе до 72,6 кг по трем версиям. В своем последнем поединке Головкин уступил единогласным решением судей «Канело».