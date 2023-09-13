Усман советует Адесанье отказаться от быстрого реванша со Стриклендом

Бывший чемпион UFC в полусредней весовой категорииотказаться от незамедлительного реванша против

«В последнее время он дрался слишком часто. В этой ситуации Адесанье стоит отказаться от незамедлительного реванша против Стрикленда. Ему нужно взять небольшую паузу в карьере. Он отдохнет, внесет коррективы и вернет себе титул»

На прошедшем турнире в Сиднее Адесанья проиграл по очкам Шону Стрикленду и лишился статуса чемпиона UFC в средней весовой категории.

Для Исраэля это уже второе поражение в трех последних поединках. В ноябре прошлого года новозеландец впервые потерял титул, проиграв нокаутом Алексу Перейре. Всего на счету Адесаньи 24 победы и 3 поражения в ММА.