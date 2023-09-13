Хирн назвал Фьюри лучшим боксером-тяжеловесом

Известный британский промоутер назвал своего соотечественникалучшим боксером тяжелого дивизиона.

«Мне всегда нравится видеть, как кто-то добивается величия. На данный момент Фьюри лучший тяжеловес в мире. Считаю, что Тайсон способен выиграть у Усика и Джошуа. Если он это сделает, то навсегда впишет свое имя в историю»

Тайсон является чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC. В своем последнем поединке «цыганский король» одолел техническим нокаутом Дерека Чисору.

Следующий бой с участием Фьюри состоится 28 октября против Фрэнсиса Нганну. Всего в активе Тайсона 33 победы и один ничейный результат на профессиональном ринге.