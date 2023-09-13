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    Хирн назвал Фьюри лучшим боксером-тяжеловесом

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Франсис Нганну Эдди Хирн
    Известный британский промоутер Эдди Хирн назвал своего соотечественника Тайсона Фьюри лучшим боксером тяжелого дивизиона.

    Тайсон Фьюри
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    Тайсон Фьюри

    «Мне всегда нравится видеть, как кто-то добивается величия. На данный момент Фьюри лучший тяжеловес в мире. Считаю, что Тайсон способен выиграть у Усика и Джошуа. Если он это сделает, то навсегда впишет свое имя в историю»

    Тайсон является чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC. В своем последнем поединке «цыганский король» одолел техническим нокаутом Дерека Чисору.

    Следующий бой с участием Фьюри состоится 28 октября против Фрэнсиса Нганну. Всего в активе Тайсона 33 победы и один ничейный результат на профессиональном ринге.

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