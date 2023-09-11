Бой Стивенсона и Мартина за титул WBC в легком весе не состоится

Американский боксеротказался драться за вакантный титул чемпиона мира в легком весе по версии WBC против своего соотечественника

Команду «Призрака» не устроили сроки проведения боя. Мартин готов выйти в ринг не раньше конца ноября. Фрэнк в последний раз выступал 15 июля.

Тогда он выиграл единогласным решением судей у Артема Арутюняна. В активе Мартина 18 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге.

Стивенсон также еще никому не уступал в карьере. На его счету 20 выигранных боев, в десяти из них он побеждал нокаутом. Известно, что следующим соперником Шакура может стать Уильям Сепеда.