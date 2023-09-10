Шон Стрикленд новый чемпион UFC в среднем весе

На прошедшем турнире UFC 293победил единогласным решением судей в титульном поединке в среднем весе

Таким образом, американец стал новым чемпионом промоушена в категории до 83,9 кг. К этому бою Стрикленд подходил в статусе пятого номера рейтинга.

Всего в активе Шона 28 выигранных поединков и 5 поражений в смешанных единоборствах. Для Адесаньи это второй проигранный бой в карьере в рамках среднего дивизиона.

Ранее в весовой категории до 83,9 кг Исраэль уступал только Алексу Перейре. У новозеландца в смешанных единоборствах 24 победы и 3 поражения. В UFC Исраэль Адесанья выступает с февраля 2018 года.