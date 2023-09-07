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    Дюбуа направил апелляцию в WBA об отмене результата боя с Усиком

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Александр Усик
    Команда британского боксера-полутяжеловеса Даниэля Дюбуа направила апелляцию в WBA по поводу спорного эпизода в прошедшем поединке против Александра Усика.

    Даниэль Дюбуа
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    Даниэль Дюбуа

    Промоутер Фрэнк Уоррен требует добиться отмены результата боя или же заполучить реванш против украинца. Напомним, что поединок между Дюбуа и Усиком за 3 пояса в тяжелом весе проходил 26 августа.

    В пятом раунде британец пробил удар в корпус, который, по мнению рефери, был ниже пояса. Тогда Усик получил пятиминутную паузу, а после нее восстановился и продолжил бой.

    Встреча закончилась досрочной победой украинца в девятом раунде. Представители Дюбуа не согласны с решением рефери и считают, что ранее британец нокаутировал Усика.

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