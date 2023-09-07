Дюбуа направил апелляцию в WBA об отмене результата боя с Усиком

Команда британского боксера-полутяжеловесанаправила апелляцию в WBA по поводу спорного эпизода в прошедшем поединке против

Промоутер Фрэнк Уоррен требует добиться отмены результата боя или же заполучить реванш против украинца. Напомним, что поединок между Дюбуа и Усиком за 3 пояса в тяжелом весе проходил 26 августа.

В пятом раунде британец пробил удар в корпус, который, по мнению рефери, был ниже пояса. Тогда Усик получил пятиминутную паузу, а после нее восстановился и продолжил бой.

Встреча закончилась досрочной победой украинца в девятом раунде. Представители Дюбуа не согласны с решением рефери и считают, что ранее британец нокаутировал Усика.