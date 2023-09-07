Бой Эдсона Барбозы и Содика Юсуффа возглавит кард UFC Vegas 81

Представители UFC анонсировали поединокв полулегком весе на турнире в Лас-Вегасе 15 октября этого года.

Их встреча возглавит кард грядущего ивента. Юсуфф сейчас располагается на 11-й строчке в ростере дивизиона до 66 кг. В предыдущем поединке нигериец одолел сабмишном в первом раунде Дона Шейниса.

Всего в активе Содика 13 побед и 2 поражения в смешанных единоборствах. Барбоза в последний раз выступал на 15 апреля этого года. Тогда он одолел нокаутом Билли Куарантиллио.

37-летний бразилец занимает 13-ю позицию в рейтинге полулегкой весовой категории UFC. У Эдсона 23 выигранных боя и 11 поражений в профессиональной карьере.