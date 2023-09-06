Отец Фьюри хочет подраться с Майком Тайсоном

, отец действующего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC рассказал о желании подраться с

«Я готов подраться с Майком Тайсоном. Если он захочет, то можем выйти в ринг на турнире в октябре перед боем моего сына Тайсона с Нганну. Я и Майк — 2 старика. Мне нечего бояться. Когда-то давно меня нокаутировали. Я знаю это чувство»

Джон Фьюри ранее дрался в профессиональной кулачной лиге. Также он доходил до статуса претендента на титул чемпиона Ирландии по боксу в тяжелом весе. Всего у Фьюри старшего за карьеру 8 побед, 4 поражения и одна ничья.

Майк Тайсон — бывший чемпион мира по боксу в тяжелом дивизионе. На его счету 54 выигрыша и 6 поражений. Сейчас 57-летний американец входит в тренерский штаб Фрэнсиса Нганну. Напомним, что выставочный боксерский бой между камерунцем и Тайсоном Фьюри пройдет 28 октября.