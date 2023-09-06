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    Отец Фьюри хочет подраться с Майком Тайсоном

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Майк Тайсон Франсис Нганну
    Джон Фьюри, отец действующего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, рассказал о желании подраться с Майком Тайсоном.

    Майк Тайсон
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    Майк Тайсон

    «Я готов подраться с Майком Тайсоном. Если он захочет, то можем выйти в ринг на турнире в октябре перед боем моего сына Тайсона с Нганну. Я и Майк — 2 старика. Мне нечего бояться. Когда-то давно меня нокаутировали. Я знаю это чувство»

    Джон Фьюри ранее дрался в профессиональной кулачной лиге. Также он доходил до статуса претендента на титул чемпиона Ирландии по боксу в тяжелом весе. Всего у Фьюри старшего за карьеру 8 побед, 4 поражения и одна ничья.

    Майк Тайсон — бывший чемпион мира по боксу в тяжелом дивизионе. На его счету 54 выигрыша и 6 поражений. Сейчас 57-летний американец входит в тренерский штаб Фрэнсиса Нганну. Напомним, что выставочный боксерский бой между камерунцем и Тайсоном Фьюри пройдет 28 октября.

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