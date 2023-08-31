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    Павлович будет запасным титульным бою Джонса и Миочича

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Сергей Павлович Сирил Ган Джон Джонс Франсис Нганну
    Первый номер рейтинга тяжеловесов UFC Сергей Павлович назначен запасным в грядущем титульном поединке с участием Джона Джонса и Стипе Миочича.

    Сергей Павлович
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    Сергей Павлович

    Их бой состоится в рамках главного события вечера на турнире в Нью-Йорке 12 ноября. Для Джонса это будет первая защита пояса в тяжелой весовой категории.

    В предыдущем поединке американец одолел Сирила Гана удушающим приемом. Миочич сейчас располагается на третьей строчке в рейтинге тяжелого дивизиона.

    Для Стипе поединок с Джонсом станет первым за 2,5 года. В последний раз он выходил в октагон в марте 2021-го и проиграл нокаутом во втором раунде Фрэнсису Нганну.

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