Павлович будет запасным титульным бою Джонса и Миочича

Первый номер рейтинга тяжеловесов UFCназначен запасным в грядущем титульном поединке с участием

Их бой состоится в рамках главного события вечера на турнире в Нью-Йорке 12 ноября. Для Джонса это будет первая защита пояса в тяжелой весовой категории.

В предыдущем поединке американец одолел Сирила Гана удушающим приемом. Миочич сейчас располагается на третьей строчке в рейтинге тяжелого дивизиона.

Для Стипе поединок с Джонсом станет первым за 2,5 года. В последний раз он выходил в октагон в марте 2021-го и проиграл нокаутом во втором раунде Фрэнсису Нганну.