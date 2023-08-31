Чарло: Готов нокаутировать Кроуфорда в любое время

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом среднем веседал согласие на поединок с непобежденным бойцом, обладателем всех титулов в полусреднем весе.

«Мы сделаем это. Мой поединок с Теренсом обязательно состоится. Я готов нокаутировать Кроуфорда в любое время в любом месте»

Кроуфорд в последний раз дрался в июле 2023-го. Тогда 36-летний американец финишировал Эррола Спенса и объединил все титулы в полусреднем дивизионе.

По окончании своего последнего поединка Теренс выразил желание провести бой против Чарло. Напомним, что Кроуфорд является первым в истории бокса абсолютным чемпионом мира в двух дивизионах.