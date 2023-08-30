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    Хирн: Дюбуа не следовало сдаваться после второго нокдауна от Усика

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Эдди Хирн Александр Усик
    Известный спортивный промоутер Эдди Хирн раскритиковал Даниэля Дюбуа за отказ продолжать поединок против Александра Усика после второго нокдауна.

    Эдди Хирн
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    Эдди Хирн

    «В этом поединке Дюбуа должен был проявить характер и стойкость. Ему не следовало сдаваться после второго нокдауна от Усика. Это был неприятный джеб. Но в таком бою ты обязан подняться на ноги и продолжить драться»

    Титульный боксерский поединок в тяжелом весе за 3 пояса между Даниэлем Дюбуа и Александром Усиком проходил в ночь с 26 на 27 августа на турнире в Польше.

    Украинец одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. Даниэль после второго нокдауна поднялся на ноги, но не стал продолжать бой. Для британца это второе поражение в карьере при 19-ти выигранных поединках.

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