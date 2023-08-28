Дядя Фьюри о бое Дюбуа и Усика: Даниэль пробил ниже пояса

, дядя действующего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC, в соцсетях прокомментировал спорный эпизод поединка между

«Любой удар по талии приходится явно не в желудок. Даниэль пробил ниже пояса прямо в пах. Усик в тот момент испытал невероятную боль. Вспомните бой Хьюи Фьюри против Питерса. Там было тоже самое»

В пятом раунде Даниэль Дюбуа пробил Александу Усику удар ниже пояса, после которого рефери остановил поединок на 5 минут. Украинец восстановился и выиграл бой нокаутом.

Усик защитил титулы в тяжелом весе по версиям WBO, WBA Super и IBF. В следующем поединке непобежденный украинский боксер должен встретиться с Тайсоном Фьюри.