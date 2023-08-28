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    Мохамед СалахТрансферный дайджест. 22 — 28 августа
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    Дядя Фьюри о бое Дюбуа и Усика: Даниэль пробил ниже пояса

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Александр Усик
    Питер Фьюри, дядя действующего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, в соцсетях прокомментировал спорный эпизод поединка между Даниэлем Дюбуа и Александром Усиком.

    Даниэль Дюбуа
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    Даниэль Дюбуа

    «Любой удар по талии приходится явно не в желудок. Даниэль пробил ниже пояса прямо в пах. Усик в тот момент испытал невероятную боль. Вспомните бой Хьюи Фьюри против Питерса. Там было тоже самое»

    В пятом раунде Даниэль Дюбуа пробил Александу Усику удар ниже пояса, после которого рефери остановил поединок на 5 минут. Украинец восстановился и выиграл бой нокаутом.

    Усик защитил титулы в тяжелом весе по версиям WBO, WBA Super и IBF. В следующем поединке непобежденный украинский боксер должен встретиться с Тайсоном Фьюри.

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