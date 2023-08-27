Усик победил Дюбуа и защитил титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO

Украинский боксерпобедил британцав поединке за титулы IBF, WBA, WBO и The Ring в супертяжелом весе.

Боксерский вечер в польском Вроцлаве завершился в пользу Усика, который победил техническим нокаутом в девятом раунде, сохранив за собой титулы.

В пятом раунде Дюбуа получил предупреждение от рефери за удар ниже пояса, бой был прерван на несколько минут.

Для 36-летнего украинца это первый бой с августа 2022 года, когда он раздельным решением судей победил в реванше с двукратным чемпионом мира британцем Энтони Джошуа.

Непобежденный Усик выиграл 21-й проведенный бой на профессиональном ринге (14 — нокаутами). На счету Дюбуа 19 побед в 21 поединке.