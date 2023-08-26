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    Хелениус был допущен к бою с Джошуа после провального допинг-теста

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа Роберт Хелениус
    Представители WADA по окончании боксерского поединка между Хелениусом и Джошуа сообщили о том, что Роберт накануне встречи провалил допинг-тест.

    Роберт Хелениус
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    Роберт Хелениус

    Их бой проходил 12 августа на турнире в Лондоне и закончился победой нокаутом Энтони Джошуа в седьмом раунде. Напомним, что Хелениус принял этот поединок на коротком уведомлении.

    Ранее предыдущий соперник Джошуа Диллиан Уайт также, как и Роберт, провалил допинг-тест. В данный период времени идет расследование по делу финского боксера.

    Всего на счету Хелениуса 32 выигранных боя и 5 поражений в карьере. У Энтони Джошуа 26 побед и 3 проигрыша на профессиональном ринге.

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