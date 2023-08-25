Адесанья: После Стрикленда я хочу подраться с Дю Плесси

Чемпион UFC в средней весовой категории назвал имя бойца, с которым хочет подраться после поединка против

«После того, как я уничтожу Стрикленда, мне бы хотелось подраться с Дю Плесси. Я верю, что мы с ним встретимся в клетке. Это будет один из самых важных поединков в истории нашего дивизиона»

Адесанья и Дю Плесси должны были оспорить титул в среднем весе на турнире UFC 293. Однако Дрикус отказался от поединка, ссылаясь на травму. Теперь вместо него за пояс с Исраэлем будет драться Шон Стрикленд.

Американец на данный момент является пятым номером ростера средневесов. Сейчас Стрикленд идет на серии из двух побед. В последнем бою он нокаутировал Абусупьяна Магомедова во втором раунде.