Магомед Анкалаев подерется с Джонни Уокером на UFC 294

Бывший претендент на титул UFC в полутяжелом весев соцсетях рассказал, с кем и когда проведет следующий поединок в промоушене.

«Ждите меня в клетке 21 октября на турнире в Абу-Даби. Мой очередной соперник — Джонни Уокер. Это будет интересный, но непростой поединок. У него нестандартный стиль»

Магомед является вторым номером рейтинга полутяжеловесов. Его предыдущий поединок против Яна Блаховича завершился вничью. Ранее россиянин одержал в UFC 9 побед кряду.

Уокер занимает шестую позицию в рейтинге весовой категории до 93 кг. В последний раз бразилец дрался 13 мая этого года. Тогда Джонни одолел единогласным решением судей Энтони Смита.