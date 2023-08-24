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    Магомед Анкалаев подерется с Джонни Уокером на UFC 294

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Ян Блахович Магомед Анкалаев
    Бывший претендент на титул UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев в соцсетях рассказал, с кем и когда проведет следующий поединок в промоушене.

    Джонни Уокер
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    Джонни Уокер

    «Ждите меня в клетке 21 октября на турнире в Абу-Даби. Мой очередной соперник — Джонни Уокер. Это будет интересный, но непростой поединок. У него нестандартный стиль»

    Магомед является вторым номером рейтинга полутяжеловесов. Его предыдущий поединок против Яна Блаховича завершился вничью. Ранее россиянин одержал в UFC 9 побед кряду.

    Уокер занимает шестую позицию в рейтинге весовой категории до 93 кг. В последний раз бразилец дрался 13 мая этого года. Тогда Джонни одолел единогласным решением судей Энтони Смита.

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