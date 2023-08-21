Хирн: Бивол не будет драться с победителем боя Бетербиев-Смит

Известный британский промоутер сообщил , чтоне будет драться с победителем поединка между

«Дмитрий должен провести следующий поединок к октябре или декабре. Я знаю, что он хотел драться с тем, кто выиграет в паре Бетербиева и Смита. Но тот бой был перенесен. У Бивола появится новый соперник. Он не будет драться с победителем боя между Артуром и Каллумом»

Биволу принадлежит титул чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA-Super. В последний раз он дрался в ноябре прошлого года против Хильберто Рамиреса, которого одолел единогласным решением.

У Бетербиева сейчас пояса в полутяжелом весе по версиям WBC, WBO и IBF. Артур будет защищать титулы против Каллума Смита в январе 2024-го. Изначально их бой был запланирован на август этого года. Однако из-за проблем со здоровьем у Бетербиева встречу пришлось перенести.