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    Хирн: Бивол не будет драться с победителем боя Бетербиев-Смит

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Каллум Смит Артур Бетербиев Дмитрий Бивол Хильберто Рамирес Эдди Хирн
    Известный британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что Дмитрий Бивол не будет драться с победителем поединка между Артуром Бетербиевым и Каллумом Смитом.

    Дмитрий Бивол
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    Дмитрий Бивол

    «Дмитрий должен провести следующий поединок к октябре или декабре. Я знаю, что он хотел драться с тем, кто выиграет в паре Бетербиева и Смита. Но тот бой был перенесен. У Бивола появится новый соперник. Он не будет драться с победителем боя между Артуром и Каллумом»

    Биволу принадлежит титул чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA-Super. В последний раз он дрался в ноябре прошлого года против Хильберто Рамиреса, которого одолел единогласным решением.

    У Бетербиева сейчас пояса в полутяжелом весе по версиям WBC, WBO и IBF. Артур будет защищать титулы против Каллума Смита в январе 2024-го. Изначально их бой был запланирован на август этого года. Однако из-за проблем со здоровьем у Бетербиева встречу пришлось перенести.

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