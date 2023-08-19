Холифилд назвал различия между Фьюри и Усиком

Легендарный американский боксер-тяжеловес, экс-чемпион мира, рассказал , чем стильотличается от

«Далеко не всегда большие парни дерутся лучше маленьких. Каким бы подвижным не был Фьюри, Усик все равно быстрее него. Александр очень ловкий боксер, у которого довольно сильный удар. Поэтому переиграть его будет очень тяжело. Вот и вся разница между Усиком и Фьюри»

Фьюри на данный момент является чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC. В активе «цыганского короля» 33 победы и одна ничья в карьере.

Усику сейчас принадлежат титулы в тяжелом дивизионе по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO и The Ring. На счету украинского боксера 20 выигранных боев. Как и Фьюри, Александр еще никому не уступал.