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    Холифилд назвал различия между Фьюри и Усиком

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Эвандер Холифилд Тайсон Фьюри Александр Усик
    Легендарный американский боксер-тяжеловес, экс-чемпион мира, Эвандер Холифилд рассказал, чем стиль Александра Усика отличается от Тайсона Фьюри.

    Эвандер Холифилд
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    Эвандер Холифилд

    «Далеко не всегда большие парни дерутся лучше маленьких. Каким бы подвижным не был Фьюри, Усик все равно быстрее него. Александр очень ловкий боксер, у которого довольно сильный удар. Поэтому переиграть его будет очень тяжело. Вот и вся разница между Усиком и Фьюри»

    Фьюри на данный момент является чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC. В активе «цыганского короля» 33 победы и одна ничья в карьере.

    Усику сейчас принадлежат титулы в тяжелом дивизионе по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO и The Ring. На счету украинского боксера 20 выигранных боев. Как и Фьюри, Александр еще никому не уступал.

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