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    «Канело» рассказал, когда планирует завершить карьеру

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Сауль Альварес Джермалл Чарло
    Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе Сауль Альварес рассказал, когда планирует завершить свою профессиональную карьеру.

    Сауль Альварес (слева)
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    Сауль Альварес (слева)

    «Пока что я продолжаю драться. Думаю, проведу на профессиональном ринге еще 4-5 лет, а потом закончу. 36-37 лет подходящий возраст для завершения карьеры»

    На данный момент Саулю Альваресу 33 года, а на профессиональном ринге он выступает с 15-ти лет. За это время мексиканец провел 63 поединка. На его счету 59 побед, 2 ничьи и 2 поражения.

    Следующий бой «Канело» состоится 30 сентября против Джермелла Чарло. В предыдущей встрече мексиканец одолел единогласным решением судей Джона Райдера.

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