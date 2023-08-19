«Канело» рассказал, когда планирует завершить карьеру

Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе рассказал , когда планирует завершить свою профессиональную карьеру.

«Пока что я продолжаю драться. Думаю, проведу на профессиональном ринге еще 4-5 лет, а потом закончу. 36-37 лет подходящий возраст для завершения карьеры»

На данный момент Саулю Альваресу 33 года, а на профессиональном ринге он выступает с 15-ти лет. За это время мексиканец провел 63 поединка. На его счету 59 побед, 2 ничьи и 2 поражения.

Следующий бой «Канело» состоится 30 сентября против Джермелла Чарло. В предыдущей встрече мексиканец одолел единогласным решением судей Джона Райдера.