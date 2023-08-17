Тайсон Фьюри: Джошуа и Усик отстойные боксеры

Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC раскритиковал своих конкурентов по дивизиону

«Джошуа и Усик отстойные боксеры. Им далеко даже до титула чемпиона Великобритании. Они настолько ужасны, что я уничтожу их обоих за одну ночь»

Джошуа ранее был чемпионом мира в тяжелом весе по четырем версиям. В своем недавнем поединке «Эй-Джей» одержал победу нокаутом в седьмом раунде над Робертом Хелениусом.

Усику сейчас принадлежат пояса в тяжелом по версиям WBA Super, WBO, IBF и The Ring. 26 августа украинец проведет защиту всех титулов против Даниэля Дюбуа.