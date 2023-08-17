Деметриус Джонсон: Я бы уничтожил Стерлинга

Экс-чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории уверен в своей победе в потенциальном поединке над действующим обладателем титула в легчайшем дивизионе

«Стерлинг очень неудобный боец. Однако у него есть ряд минусов. Он очень слаб в клинче. Да и по сравнению с Алджамейном я гораздо быстрее двигаюсь. Его фирменная борьба против меня не сработает. Я бы уничтожил Стерлинга»

Деметриус Джонсон является рекордсменом UFC по количеству защит титула. В качестве чемпиона наилегчайшего веса «могучий мышонок» выиграл 11 поединков.

Джонсон покинул UFC в августе 2018-го после поражения раздельным решением от Генри Сехудо. Сейчас Деметриус выступает в организации ONE, где является чемпионом в дивизионе до 56,7 кг.