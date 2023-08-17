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    Деметриус Джонсон: Я бы уничтожил Стерлинга

    Бокс/ММА ММА UFC ONE FC Алджамейн Стерлинг Генри Сехудо
    Экс-чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории Деметриус Джонсон уверен в своей победе в потенциальном поединке над действующим обладателем титула в легчайшем дивизионе Алджамейном Стерлингом.

    Алджамейн Стерлинг
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    Алджамейн Стерлинг

    «Стерлинг очень неудобный боец. Однако у него есть ряд минусов. Он очень слаб в клинче. Да и по сравнению с Алджамейном я гораздо быстрее двигаюсь. Его фирменная борьба против меня не сработает. Я бы уничтожил Стерлинга»

    Деметриус Джонсон является рекордсменом UFC по количеству защит титула. В качестве чемпиона наилегчайшего веса «могучий мышонок» выиграл 11 поединков.

    Джонсон покинул UFC в августе 2018-го после поражения раздельным решением от Генри Сехудо. Сейчас Деметриус выступает в организации ONE, где является чемпионом в дивизионе до 56,7 кг.

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