«Канело» отказался от поединка против Теренса Кроуфорда

Обладатель всех чемпионских поясов по боксу во втором среднем весе рассказал , почему не хочет драться против

«Я не вижу смысла в этом поединке. Если побью его, то не получу должного признания. Все будут говорить, что я одолел парня, который гораздо меньше. К тому же, у меня не получиться согнать столько веса»

Промоутеры предлагали подраться Кроуфорду и Альваресу в рамках среднего дивизиона до 72 кг. Теренс на данный момент является абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе. Всего в активе американца 40 побед и ни одного поражения в карьере.

Сейчас между Кроуфордом и «Канело» разница в весе составляет порядка 10 кг. Мексиканец продолжает драться в дивизионе до 76,2 кг. В сентябре он проведет очередную защиту титулов против Джермелла Чарло.