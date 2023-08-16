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    «Канело» отказался от поединка против Теренса Кроуфорда

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Теренс Кроуфорд Сауль Альварес Джермалл Чарло
    Обладатель всех чемпионских поясов по боксу во втором среднем весе Сауль Альварес рассказал, почему не хочет драться против Теренса Кроуфорда.

    Сауль Альварес
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    Сауль Альварес

    «Я не вижу смысла в этом поединке. Если побью его, то не получу должного признания. Все будут говорить, что я одолел парня, который гораздо меньше. К тому же, у меня не получиться согнать столько веса»

    Промоутеры предлагали подраться Кроуфорду и Альваресу в рамках среднего дивизиона до 72 кг. Теренс на данный момент является абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе. Всего в активе американца 40 побед и ни одного поражения в карьере.

    Сейчас между Кроуфордом и «Канело» разница в весе составляет порядка 10 кг. Мексиканец продолжает драться в дивизионе до 76,2 кг. В сентябре он проведет очередную защиту титулов против Джермелла Чарло.

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