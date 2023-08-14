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    Хргович: Я должен стать следующим соперником Усика

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Александр Усик
    Профессиональный хорватский боксер-тяжеловес Филип Хргович, обязательный претендент на титул по версии IBF, заявил о желании подраться с Александром Усиком в следующем бою.

    Александр Усик
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    Александр Усик

    «Даниэль неплохой панчер. Однако усик явный фаворит против Дюбуа. Он сильнее и быстрее него. Я должен стать следующим его соперником. Я заслужил поединка против Усика»

    12 августа Хргович одолел нокаутом в 12-м раунде Демси МакКина. Для хорватского тяжеловеса это была 16-я победа на профессиональном ринге. Как и Усик, Филип еще никому не проигрывал.

    Украинец сейчас является чемпионом мира по четырем версиям. В своем следующем поединке Усик встретится с Даниэлем Дюбуа. Их бой пройдет 26 августа на турнире в Польше.

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