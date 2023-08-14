Хргович: Я должен стать следующим соперником Усика

Профессиональный хорватский боксер-тяжеловес, обязательный претендент на титул по версии IBF, заявил о желании подраться св следующем бою.

«Даниэль неплохой панчер. Однако усик явный фаворит против Дюбуа. Он сильнее и быстрее него. Я должен стать следующим его соперником. Я заслужил поединка против Усика»

12 августа Хргович одолел нокаутом в 12-м раунде Демси МакКина. Для хорватского тяжеловеса это была 16-я победа на профессиональном ринге. Как и Усик, Филип еще никому не проигрывал.

Украинец сейчас является чемпионом мира по четырем версиям. В своем следующем поединке Усик встретится с Даниэлем Дюбуа. Их бой пройдет 26 августа на турнире в Польше.