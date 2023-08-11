Немков готов отказаться от титула Bellator в полутяжелом весе

Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе заявил , что в ближайшее время может оставить пояс вакантным и подняться в тяжелый вес.

«С годами гонять вес мне становится все труднее. В полутяжелом дивизионе Bellator я добился всего. Теперь мне интересно попробовать себя в тяжах. Это новый вызов. Я с нетерпением жду победителя боя Бейдер-Васселл, чтобы сразиться за второй пояс»

В своем предыдущем поединке Немков одолел единогласным решением судей бывшего бойца UFC Йоэля Ромеро. Для россиянина это была четвертая успешная защита титула.

В Bellator Вадим выступает с августа 2017 года. Сейчас он является лидером промоушена в Р4Р. Всего в активе российского бойца 17 побед и 2 поражения в смешанных единоборствах.