Теренс Кроуфорд не хочет драться с Джервонтой Дэвисом

Абсолютный чемпион мира по боксу в полусреднем весев соцсетях сообщил, что не заинтересован в поединке против звездного легковеса

«Я уважаю "Танка", как бойца, но мы с ним на разных уровень. Этот маленький парнишка заблуждается, что может нокаутировать меня. Да и за победу над таким соперником я ничего не получу»

В своем недавнем бою Теренс удосрочил в девятом раунде Эррола Спенса и завоевал все пояса в полусреднем весе. Для Кроуфорда данная победа стала 40-й на профессиональном ринге.

Дэвис сейчас является чемпионом мира в легком весе по версии WBA. В предыдущем поединке «Танк» нокаутировал Райана Гарсию. Всего в активе Джервонты 29 побед ни одного проигрыша в карьере.