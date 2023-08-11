Тренер Адесаньи: Дю Плесси не получит титульник с Исраэлем

Тренер боевых искусств, представляющий интересы обладателя пояса UFC в весе до 83,9 кг уверен в том,не получит титульный бой с его подопечным.

«У Дрикуса был шанс сразиться за титул, но он отказался от него. Дю Плесси подошел к этому вопросу слишком легкомысленно. Не думаю, что после такого UFC пойдет ему на встречу. Дю Плесси больше не получит титульник с Исраэлем»

Дрикус Дю Плесси в последнем поединке одолел Роберта Уиттакера нокаутом во втором раунде и заполучил статус следующего претендента на титул в среднем весе.

Однако южноафриканец отказался от боя с Адесаньей, ссылаясь на травму. Исраэль проведет очередную защиту титула на UFC 293. Его соперником станет пятый номер рейтинга средневесов Шон Стрикленд.