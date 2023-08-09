Титульный бой Бетербиева и Смита анонсирован на январь 2024-го

Промоутерская компания Top Rank анонсировала боксерский поединок междуна 13 января 2024-го.

Изначально бойцы должны были драться 19 августа этого года. Однако их встреча отменилась из-за проблем со здоровьем у россиянина. Недавно Бетербиев перенес операцию на зубе, после которой врачи запретили ему выступать на протяжении нескольких месяцев.

Напомним, что Артур и Каллум будут драться за 3 титула чемпиона мира в полутяжелом дивизионе по версиям WBC, IBF и WBO. В предыдущем своем бою Бетербиев удосрочил Энтони Ярда.

Пока что россиянин не потерпел на профессиональном ринге ни единого поражения. В его активе 19 побед в 19-ти боях. В каждой встрече Бетербиев выиграл досрочно.