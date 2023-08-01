Теренс Кроуфорд стал лидером Р4Р по версии The Ring

Спортивное издание The Ring поставилона первое место в рейтинге боксеров вне зависимости от весовых категорий.

35-летний американец является абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе. 30 июля он удосрочил в девятом раунде экс-обладателя трех поясов в данном весе Эррола Спенса.

Для Кроуфорда эта победа была 40-й на профессиональном ринге. В 31-м поединке он выиграл досрочно. Пока что Теренс не потерпел ни одного поражения в карьере.

Также в пятерку рейтинга Р4Р от The Ring вошли Наоя Иноуэ, Александр Усик, Сауль Альварес и россиянин Дмитрий Бивол, владеющий титулом по версии WBA Super в полутяжелом дивизионе.