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    Теренс Кроуфорд стал лидером Р4Р по версии The Ring

    Бокс/ММА Бокс WBC IBF Сборная России Сауль Альварес Александр Усик Дмитрий Бивол Теренс Кроуфорд
    Спортивное издание The Ring поставило Теренса Кроуфорда на первое место в рейтинге боксеров вне зависимости от весовых категорий.

    Теренс Кроуфорд (справа)
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    Теренс Кроуфорд (справа)

    35-летний американец является абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе. 30 июля он удосрочил в девятом раунде экс-обладателя трех поясов в данном весе Эррола Спенса.

    Для Кроуфорда эта победа была 40-й на профессиональном ринге. В 31-м поединке он выиграл досрочно. Пока что Теренс не потерпел ни одного поражения в карьере.

    Также в пятерку рейтинга Р4Р от The Ring вошли Наоя Иноуэ, Александр Усик, Сауль Альварес и россиянин Дмитрий Бивол, владеющий титулом по версии WBA Super в полутяжелом дивизионе.

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