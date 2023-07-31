Бетербиев сообщил об отмене поединка со Смитом

Российско-канадский боксер, чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям, в своих соцсетях сообщил об отмене поединка против

«Недавно у меня была операция на зубе, и врачи порекомендовали мне перенести бой со Смитом на другую дату. 19 августа наш поединок не состоится. Но мы проведем его немного позднее»

Титульное противостояние Смита и Бетербиева в полутяжелом весе было запланировано на 19 августа на турнире в Канаде. Теперь из-за проблем со здоровьем у россиянина встреча переносится на неопределенный срок.

В предыдущем своем поединке Артур финишировал в восьмом раунде Энтони Ярда. Всего в активе Бетербиева 19 побед и ни одного поражения в профессиональной карьере.