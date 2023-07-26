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    Стивенсон: Камбосос просто щенок, он мне не ровня

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Шакур Стивенсон
    Звездный американский боксер-легковес Шакур Стивенсон, бывший чемпион мира во втором полулегком дивизионе, отказался от предложения провести поединок против Джорджа Камбососа.

    Джордж Камбосос
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    Джордж Камбосос

    «Джордж оказался бойцом не такого высокого уровня, как я ожидал. Он просто щенок, а меня интересует поединок с настоящим псом. Камбосос мне точно не ровня. Даже нет смысла организовывать наш поединок»

    Причиной отказа Стивенсона стало неубедительное выступление Камбососа в недавнем поединке против Макси Хьюза за статус претендента на титул в легком весе по версии IBF.

    Джордж одержал трудовую победу решением большинства. Всего у австралийца 21 выигранный поединок и 2 поражения на профессиональном ринге.

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