Стивенсон: Камбосос просто щенок, он мне не ровня

Звездный американский боксер-легковес, бывший чемпион мира во втором полулегком дивизионе, отказался от предложения провести поединок против

«Джордж оказался бойцом не такого высокого уровня, как я ожидал. Он просто щенок, а меня интересует поединок с настоящим псом. Камбосос мне точно не ровня. Даже нет смысла организовывать наш поединок»

Причиной отказа Стивенсона стало неубедительное выступление Камбососа в недавнем поединке против Макси Хьюза за статус претендента на титул в легком весе по версии IBF.

Джордж одержал трудовую победу решением большинства. Всего у австралийца 21 выигранный поединок и 2 поражения на профессиональном ринге.