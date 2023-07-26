Стивенсон: Камбосос просто щенок, он мне не ровня

Джордж Камбосос Фото: globallookpress.com
«Джордж оказался бойцом не такого высокого уровня, как я ожидал. Он просто щенок, а меня интересует поединок с настоящим псом. Камбосос мне точно не ровня. Даже нет смысла организовывать наш поединок»
Причиной отказа Стивенсона стало неубедительное выступление Камбососа в недавнем поединке против Макси Хьюза за статус претендента на титул в легком весе по версии IBF.
Джордж одержал трудовую победу решением большинства. Всего у австралийца 21 выигранный поединок и 2 поражения на профессиональном ринге.