Дана Уайт: Я готов организовать бой Джонса и Фьюри

Президент бойцовского промоушена UFC рассказал , что думает о гипотетическом поединке с участием

«Джонс величайший боец всех времен. Тайсон, если ты реально хочешь подраться с ним, то сообщи мне. Я обязательно займусь вашим поединком. Я готов организовать этот бой»

На данный момент Тайсон Фьюри является чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по линии WBC. Всего в активе «цыганского короля» 33 выигранных встречи и одна ничья.

В активе Джона Джонса 27 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. Сейчас «Костяной» является чемпионом UFC в тяжелой весовой категории.