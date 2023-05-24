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    Дана Уайт: Я готов организовать бой Джонса и Фьюри

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    Президент бойцовского промоушена UFC Дана Уайт рассказал, что думает о гипотетическом поединке с участием Джона Джонса и Тайсона Фьюри.

    Джон Джонс
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    Джон Джонс

    «Джонс величайший боец всех времен. Тайсон, если ты реально хочешь подраться с ним, то сообщи мне. Я обязательно займусь вашим поединком. Я готов организовать этот бой»

    На данный момент Тайсон Фьюри является чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по линии WBC. Всего в активе «цыганского короля» 33 выигранных встречи и одна ничья.

    В активе Джона Джонса 27 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. Сейчас «Костяной» является чемпионом UFC в тяжелой весовой категории.

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