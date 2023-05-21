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    Макгрегор: Нганну нужно было договориться с UFC

    Бокс/ММА ММА UFC PFL Конор Макгрегор Франсис Нганну
    Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор рассказал, что думает о подписании Фрэнсиса Нганну контракта с бойцовским промоушеном PFL.

    Фрэнсис Нганну
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    Фрэнсис Нганну

    «Я рад, что Фрэнсис нашел себе новое место работы. Но в PFL для него нет ни одного громкого имени. У него там полностью отсутствует конкуренция. Считаю, что Нганну следовало договориться с UFC о новом контракте»

    Фрэнсис Нганну ранее был чемпионом UFC в тяжелом дивизионе. В январе текущего года камерунский боец добровольно отказался от титула и покинул промоушен.

    Главной причиной ухода стали финансовые разногласия с руководством по поводу гонораров за поединки. Накануне камерунец подписал контракт с PFL. Сам Фрэнсис сообщил, что теперь он будет получать за один бой более 2 млн. долларов.

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