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    Адесанья: Уиттакер выиграет у Дю Плесси досрочно

    Бокс/ММА ММА UFC Роберт Уиттакер Исраэль Адесанья
    Новозеландский боец смешанных единоборств Исраэль Адесанья, действующий обладатель пояса UFC в среднем весе, выбрал фаворита в предстоящем поединке между Робертом Уиттакером и Дрикусом Дю Плесси.

    Исраэль Адесанья
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    Исраэль Адесанья

    «У Дрикуса не так много шансов на успех в этом бою. Роберт гораздо мощнее и выносливее. Он выиграет у Дю Плесси досрочно. Думаю, что Уиттакер разобьет его во втором раунде. Но я все равно буду болеть за Дрикуса»

    Поединок в среднем весе между Уиттакером и Дю Плесси состоится на UFC 290. На данный момент бойцы занимают вторую и шестую позиции в рейтинге.

    Дю Плесси еще не потерпел в UFC ни одного поражения. В предыдущем поединке южноафриканец одолел техническим нокаутом во втором раунде Дерека Брансона.

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