Адесанья: Уиттакер выиграет у Дю Плесси досрочно

Исраэль Адесанья Фото: globallookpress.com
«У Дрикуса не так много шансов на успех в этом бою. Роберт гораздо мощнее и выносливее. Он выиграет у Дю Плесси досрочно. Думаю, что Уиттакер разобьет его во втором раунде. Но я все равно буду болеть за Дрикуса»
Поединок в среднем весе между Уиттакером и Дю Плесси состоится на UFC 290. На данный момент бойцы занимают вторую и шестую позиции в рейтинге.
Дю Плесси еще не потерпел в UFC ни одного поражения. В предыдущем поединке южноафриканец одолел техническим нокаутом во втором раунде Дерека Брансона.