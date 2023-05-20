Адесанья: Уиттакер выиграет у Дю Плесси досрочно

Новозеландский боец смешанных единоборств, действующий обладатель пояса UFC в среднем весе, выбрал фаворита в предстоящем поединке между

«У Дрикуса не так много шансов на успех в этом бою. Роберт гораздо мощнее и выносливее. Он выиграет у Дю Плесси досрочно. Думаю, что Уиттакер разобьет его во втором раунде. Но я все равно буду болеть за Дрикуса»

Поединок в среднем весе между Уиттакером и Дю Плесси состоится на UFC 290. На данный момент бойцы занимают вторую и шестую позиции в рейтинге.

Дю Плесси еще не потерпел в UFC ни одного поражения. В предыдущем поединке южноафриканец одолел техническим нокаутом во втором раунде Дерека Брансона.