Артур Бетербиев и Каллум Смит подерутся в конце августа

Действующий чемпион мира по боксу по трем версиям в полутяжелом дивизионепроведет свой следующий поединок в августе против

Известно, что встреча состоится в Канаде в городе Квебек. Сейчас боксеры продолжают вести переговоры и в ближайшие дни они должны будут подписать контракт на поединок.

В своем предыдущем бою Артур выиграл досрочно в восьмом раунде у Энтони Ярда. Для канадского боксера российского происхождения это была 19-я победа в карьере с нулем в графе поражений.

Каллум Смит 21 марта этого года одолел единогласным решением судей Павла Степина. Всего у британца 30 побед и один проигрыш на профессиональном ринге.