Стерлинг проведет защиту пояса с О’Мэлли на UFC 292

проведет четвертую защиту чемпионского пояса в легчайшей весовой категории противна турнире UFC 292.

Ивент пройдет 20 августа, а данная встреча станет главным событием вечера. В предыдущем своем поединке Алджамейн защитил титул в противостоянии с Генри Сехудо.

Тогда Стерлинг выиграл раздельным решением судей. О’Мэлли дрался в последний раз на турнире UFC 280 против Петра Яна, которого победил по очкам.

Также на UFC 292 в со-главном событии вечера в женском минимальном весе за титул подерутся Вэйли Чжан и Аманда Лемос. Перед ними в основном карде в тяжелом весе проведут бой Деррик Льюис и Маркос Де Лима.