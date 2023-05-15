Шон О’Мэлли: Я легко вырубил бы Сехудо

Топовый боец легчайшей весовой категории UFCдал комментарий про экс-чемпиона промоушена в двух дивизионах

«Этот парень очень высокого мнения о себе. Он хороший боец, но ведет себя высокомерно. Думаю, ему повезло в поединке со Стерлингом. Во встрече со мной для него все закончилось бы гораздо хуже. Я легко вырубил бы Сехудо»

В недавнем поединке за титул чемпиона UFC в легчайшем дивизионе Генри Сехудо уступил раздельным решением судей обладателю пояса Алджамейну Стерлингу.

Шон О’Мэлли на данный момент является вторым номером рейтинга в весовой категории до 61 кг. «Тощий нокаутер» в следующем бою должен будет сразиться со Стерлингом за пояс.