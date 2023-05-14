Алмейда одолел Розенстрайка сабмишном в первом раунде

одолел удушающим приемом в первом раундев рамках тяжелого дивизиона на турнире UFC Charlotte в главном событии вечера.

Для бразильского бойца это была пятая победа кряду в промоушене. Все свои предыдущие поединки в UFC Жаилтон также выиграл досрочно. В преддверии этой встречи Алмейда занимал 12-ю строчку в рейтинге.

Жаирзиньо подходил к бою в статусе девятого номера тяжеловесов. Отметим, что для суринамца это был первый проигрыш удушающим приемом в профессиональной карьере.

Всего в активе Розенстрайка 18 поединков в смешанных единоборствах. На его счету 13 побед и 5 поражений. В UFC суринамец дебютировал в феврале 2019-го.