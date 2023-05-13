Промоутер Усика: Мы можем возобновить переговоры с Фьюри

Спортивный промоутер, представляющий интересы чемпиона мира по боксу в тяжелом весе рассказал , в каком случае будут возобновлены переговоры с

«Впереди Александру предстоит провести бой с Даниэлем Дюбуа. Сейчас мы думаем только об этом поединке. Что же насчет Фьюри? Мы можем возобновить с ним переговоры. Но это будет только после победы Усика над Дюбуа и не раньше»

Накануне Усик и Фьюри не смогли договориться об очном поединке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу ввиду разногласий в финансовых вопросах.

Теперь следующим соперником украинского тяжеловеса является Даниэль Дюбуа. Напомним, что на счету Усика 20 побед и ни одного проигрыша на профессиональном ринге.