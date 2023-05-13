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    Промоутер Усика: Мы можем возобновить переговоры с Фьюри

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри
    Спортивный промоутер Александр Красюк, представляющий интересы чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Александра Усика, рассказал, в каком случае будут возобновлены переговоры с Тайсоном Фьюри.

    Александр Усик
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    Александр Усик

    «Впереди Александру предстоит провести бой с Даниэлем Дюбуа. Сейчас мы думаем только об этом поединке. Что же насчет Фьюри? Мы можем возобновить с ним переговоры. Но это будет только после победы Усика над Дюбуа и не раньше»

    Накануне Усик и Фьюри не смогли договориться об очном поединке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу ввиду разногласий в финансовых вопросах.

    Теперь следующим соперником украинского тяжеловеса является Даниэль Дюбуа. Напомним, что на счету Усика 20 побед и ни одного проигрыша на профессиональном ринге.

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