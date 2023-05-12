Карл Фроуч: Уайлдер нокаутирует Джошуа в первом раунде

Экс-чемпион мира по боксу во втором среднем весе выбрал своего фаворита в предстоящем поединке в тяжелом весе с участием

«Не думаю, что у Джошуа есть шанс на успех. После поражения от Руиса он стал неуверенным себе. Энтони боится наткнуться на нокаутирующий удар. Деонтей будет давить с самого начала боя и обязательно поймает его на ошибке. Думаю, что Уайлдер нокаутирует Джошуа в первом раунде»

Джошуа и Уайлдер являются экс-чемпионами мира по боксу в тяжелом дивизионе. Их бой должен состояться в декабре текущего года.

В своем предыдущем поединке британец одолел единогласным решением судей Джермейна Франклина. Уайлдер в октябре прошлого года нокаутировал в первом раунде Роберта Хелениуса.