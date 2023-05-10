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    Волкановски назвал условие для боя со Стерлингом

    Бокс/ММА ММА UFC Александр Волкановски Алджамейн Стерлинг Генри Сехудо Ислам Махачев Сборная России
    Обладатель чемпионского пояса UFC в весовой категории до 66 кг Александр Волкановски рассказал, при каком условии он готов сразиться против Алджамейна Стерлинга.

    Александр Волкановски
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    Александр Волкановски

    «Мы готовы рассмотреть такой поединок. Но сначала Алджамейн должен одержать яркую победу. Когда Стерлинг это сделает, то поговорим о нашем с ним бое. А пока что ему не стоит вызывать меня»

    В предыдущем бою Алджамейн раздельным решением судей одолел Генри Сехудо. Для Стерлинга это была третья успешная защита пояса в легчайшем дивизионе.

    Волкановски ранее уступил единогласным решением Исламу Махачеву в битве за пояс в легком дивизионе UFC. Всего в активе австралийского бойца 25 побед и 2 поражения в профессиональной карьере.

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