Волкановски назвал условие для боя со Стерлингом

Обладатель чемпионского пояса UFC в весовой категории до 66 кг рассказал , при каком условии он готов сразиться против

«Мы готовы рассмотреть такой поединок. Но сначала Алджамейн должен одержать яркую победу. Когда Стерлинг это сделает, то поговорим о нашем с ним бое. А пока что ему не стоит вызывать меня»

В предыдущем бою Алджамейн раздельным решением судей одолел Генри Сехудо. Для Стерлинга это была третья успешная защита пояса в легчайшем дивизионе.

Волкановски ранее уступил единогласным решением Исламу Махачеву в битве за пояс в легком дивизионе UFC. Всего в активе австралийского бойца 25 побед и 2 поражения в профессиональной карьере.