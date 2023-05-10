Волкановски назвал условие для боя со Стерлингом

Александр Волкановски Фото: globallookpress.com
«Мы готовы рассмотреть такой поединок. Но сначала Алджамейн должен одержать яркую победу. Когда Стерлинг это сделает, то поговорим о нашем с ним бое. А пока что ему не стоит вызывать меня»
В предыдущем бою Алджамейн раздельным решением судей одолел Генри Сехудо. Для Стерлинга это была третья успешная защита пояса в легчайшем дивизионе.
Волкановски ранее уступил единогласным решением Исламу Махачеву в битве за пояс в легком дивизионе UFC. Всего в активе австралийского бойца 25 побед и 2 поражения в профессиональной карьере.