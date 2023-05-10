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    Рой Джонс: Усик более умный боксер, чем Уайлдер

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Рой Джонс
    Легендарный американский профессиональный боксер Рой Джонс сравнил двух топовых тяжеловесов Александра Усика и своего соотечественника Деонтея Уайлдера.

    Александр Усик
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    Александр Усик

    «У Деонтея удар гораздо сильнее. Однако Усик более умный боксер, чем Уайлдер. Именно поэтому он и Фьюри считаются лучшими тяжеловесами. Джошуа и Уайлдер уровнем чуть-чуть пониже. Тому же Деонтею не удалось одолеть Фьюри. Я считаю, что сейчас Усик единственный боксер в мире, который сумеет выиграть у Тайсона»

    Александр является чемпионом мира по боксу в тяжелом дивизионе по трем версиям. В своем предыдущем поединке украинец защитил все пояса, одолев Энтони Джошуа раздельным решением судей.

    Всего в активе Усика 20 побед и ни одного поражения в профессиональной карьере. Следующим оппонентом украинского тяжеловеса должен стать Даниэль Дюбуа.

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