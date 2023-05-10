Рой Джонс: Усик более умный боксер, чем Уайлдер

Легендарный американский профессиональный боксер сравнил двух топовых тяжеловесови своего соотечественника

«У Деонтея удар гораздо сильнее. Однако Усик более умный боксер, чем Уайлдер. Именно поэтому он и Фьюри считаются лучшими тяжеловесами. Джошуа и Уайлдер уровнем чуть-чуть пониже. Тому же Деонтею не удалось одолеть Фьюри. Я считаю, что сейчас Усик единственный боксер в мире, который сумеет выиграть у Тайсона»

Александр является чемпионом мира по боксу в тяжелом дивизионе по трем версиям. В своем предыдущем поединке украинец защитил все пояса, одолев Энтони Джошуа раздельным решением судей.

Всего в активе Усика 20 побед и ни одного поражения в профессиональной карьере. Следующим оппонентом украинского тяжеловеса должен стать Даниэль Дюбуа.