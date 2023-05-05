Дана Уайт: Готов организовать бой Усмана и Чимаева в среднем весе

Президент бойцовского промоушена UFC рассказал , в каком случае он готов организовать поединок

«В промежуточной категории они точно не будут драться. В таком бою нет никакого смысла. Я готов организовать поединок Чимаева и Усмана в среднем весе. Если Камару поднимется вверх, то это будет интересно»

Усман является экс-чемпионом UFC в полусреднем весе. В своем предыдущем поединке «нигерийский кошмар» уступил судейским решением Леону Эдвардсу. Сейчас Камару является первым номером в ростере дивизиона до 77,1 кг.

Чимаев занимает третью позицию в рейтинге полусредневесов UFC. После победы над Кевином Холлэндом швед объявил о переходе в дивизион до 83,9 кг.