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    Дана Уайт: Готов организовать бой Усмана и Чимаева в среднем весе

    Бокс/ММА ММА UFC
    Президент бойцовского промоушена UFC Дана Уайт рассказал, в каком случае он готов организовать поединок Камару Усмана и Хамзата Чимаева.

    Хамзат Чимаев
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    Хамзат Чимаев

    «В промежуточной категории они точно не будут драться. В таком бою нет никакого смысла. Я готов организовать поединок Чимаева и Усмана в среднем весе. Если Камару поднимется вверх, то это будет интересно»

    Усман является экс-чемпионом UFC в полусреднем весе. В своем предыдущем поединке «нигерийский кошмар» уступил судейским решением Леону Эдвардсу. Сейчас Камару является первым номером в ростере дивизиона до 77,1 кг.

    Чимаев занимает третью позицию в рейтинге полусредневесов UFC. После победы над Кевином Холлэндом швед объявил о переходе в дивизион до 83,9 кг.

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