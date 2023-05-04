ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиНелюбовь. Брак по расчету между Месси и ПСЖ исчерпал себя
  • 14:35
    • «ПСЖ» усилил охрану домов Месси и Неймара после протеста фанатов
  • 13:40
    • «Ливерпуль» сделал предложение Мак Аллистеру
    Все новости спорта

    Алджамейн Стерлинг: У Петра Яна слабая защита в борьбе

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России
    Чемпион UFC в весовой категории до 61 кг Алджамейн Стерлинг рассказал, что думает о своем бывшем сопернике российском бойце Петре Яне.

    Алджамейн Стерлинг и Петр Ян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алджамейн Стерлинг и Петр Ян

    «Петр хороший ударник. Он очень опасен в стойке. Однако у Яна слабая защита в борьбе. Ему тяжело конкурировать с такими соперниками, как я, Мераб Двалишвили или Умар Нурмагомедов. Во втором нашем бою я всем доказал, что лучше Яна»

    Стерлинг и Ян проводили в UFC 2 очных поединка. В марте 2021-го россиянин получил дисквалификацию из-за запрещенного удара коленом в голову. Тогда Петру присудили поражение техническим нокаутом.

    В ответном поединке Алджамейн одержал победу раздельным решением судей. Всего в активе Стерлинга 22 выигранных встречи и 3 поражения в ММА.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» наконец-то одолеет «чаек»
  • «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • Быстрая коронация «Наполи»?
  • «Удинезе» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Поднимется ли «Атлетик» в зону Лиги конференций?
  • «Атлетик» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 4 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  3.75
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Удинезе — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Атлетик — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Севилья — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Байер — Кельн
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Майнц — Шальке
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Каролина — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры