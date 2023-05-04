Алджамейн Стерлинг: У Петра Яна слабая защита в борьбе

Чемпион UFC в весовой категории до 61 кг рассказал , что думает о своем бывшем сопернике российском бойце

«Петр хороший ударник. Он очень опасен в стойке. Однако у Яна слабая защита в борьбе. Ему тяжело конкурировать с такими соперниками, как я, Мераб Двалишвили или Умар Нурмагомедов. Во втором нашем бою я всем доказал, что лучше Яна»

Стерлинг и Ян проводили в UFC 2 очных поединка. В марте 2021-го россиянин получил дисквалификацию из-за запрещенного удара коленом в голову. Тогда Петру присудили поражение техническим нокаутом.

В ответном поединке Алджамейн одержал победу раздельным решением судей. Всего в активе Стерлинга 22 выигранных встречи и 3 поражения в ММА.